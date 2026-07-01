La investigación por el crimen de Graciela Martínez, la abogada y exconcejal de Morón hallada enterrada en el patio de su casa de Castelar, sumó un dato clave: la autopsia determinó cuál fue la causa de su muerte.

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Según el informe forense, la mujer de 54 años falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante en el cuello. Los investigadores creen que el ataque habría sido por la espalda y que la víctima murió tras una importante pérdida de sangre.

El principal acusado del homicidio es su hijo, Carlos Ignacio C. M., de 25 años, quien permanece detenido por haber intentado asesinar también a su padre, un hombre de 89 años que sufrió heridas cortantes y sobrevivió al ataque.

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El resultado de la autopsia ya fue incorporado al expediente por homicidio agravado por el vínculo, que instruye el fiscal José María Ghessi. El sospechoso aún no declaró en esa causa, ya que continúa detenido por el intento de homicidio de su padre.

De ser encontrado culpable, la única pena prevista para este delito es la prisión perpetua.

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El hallazgo del cuerpo

El cadáver de Martínez fue encontrado durante un allanamiento en la vivienda familiar, ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, en Castelar. Los efectivos excavaron en un sector del patio donde había tierra removida y encontraron el cuerpo envuelto en bolsas de consorcio.

En el procedimiento participaron Bomberos y peritos de la Policía Científica.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el acusado habría asesinado a su madre, ocultado el cuerpo en el patio de la vivienda y, posteriormente, se dirigió a la casa de su padre con la intención de atacarlo.

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Martínez era una figura conocida en la política de Morón. Se desempeñó como concejal entre 2001 y 2003 y también ejercía la abogacía.