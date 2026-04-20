En la última jornada, la nadadora de Campana se impuso en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2m10s95, nuevo récord del campeonato, quedando muy cerca de la marca argentina de Georgina Bardach. Poco después, volvió a tirarse al agua y se llevó también los 400 metros libre, con un registro de 4m09s57, que le alcanzó para dominar con claridad.

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Su rendimiento fue prácticamente perfecto: además de los nueve oros, sumó una medalla de plata en la posta 4x100 combinada mixta, cerrando una cosecha impresionante.

El recorrido de Hein en Panamá comenzó con todo: en el primer día ganó los 800 libre con récord sudamericano y los 200 medley, también con plusmarca continental. A lo largo de las jornadas siguientes fue sumando triunfos en pruebas individuales y relevos, incluyendo los 200 libre, 100 mariposa y distintas postas, consolidando su dominio absoluto.

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Con estas actuaciones, superó incluso al brasileño Davi Vallim en el medallero individual y se convirtió en la deportista más destacada de todo el evento.

El 2026 marca además el cierre de su etapa juvenil. Tras estos Juegos, Hein dará el salto a la categoría mayores, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En paralelo, otra argentina también se destacó en la jornada final: Laila Chain, de apenas 14 años, ganó los 50 metros libre con récord del campeonato y terminó su participación con seis medallas.

Lo de Hein no fue una buena actuación más: fue una consagración total, que la posiciona como una de las grandes esperanzas de la natación argentina en el camino olímpico.