La campanense Agostina Hein brilló en Chile: ganó dos oros y batió un récord argentino en pileta corta
Con apenas 17 años, esta joven nadadora de Campana sigue dejando su marca: tras entrenar durante la pandemia en una pileta de lona, ahora suma doradas en Santiago y récords nacionales con una determinación admirable.
La nadadora juvenil Agostina Hein, oriunda de Campana, ratificó su enorme nivel al conquistar dos medallas de oro en la Copa España 75 años, disputada en Santiago de Chile. Se impuso en los 400 metros libre con un tiempo de 4:04.34 —casi igualando su récord nacional (4:04.17)— y en los 100 metros mariposa con un registro de 59.24. Además, en las eliminatorias matutinas había nadado los 100 mariposa en 58.90, superando así el récord argentino en pileta corta que hasta entonces pertenecía a Macarena Ceballos (1:00.09).
Este torneo se lleva a cabo en el Estadio Español de Las Condes, donde Hein todavía debe enfrentar competiciones en los 200 combinados, 100 libre y los relevos junto a su equipo, SER Alto Rendimiento.
Su calendario continúa cargado: entre el 22 y el 29 de septiembre competirá en el Sudamericano Juvenil de Río de Janeiro, antes de cerrar la temporada en el Campeonato Argentino, previsto para fin de año.
La historia que arrancó en una “pelopincho”
Durante la pandemia, cuando las piletas estaban cerradas, Hein encontró una forma ingeniosa de seguir entrenando: en el quincho de su casa, utilizaron una “pelopincho”, en la que se ataba para nadar en el poco espacio disponible. “Cuando nos agarró la pandemia, entrenaba en el quincho de mi casa atada en una pelopincho que me compraron…” recordó ella con admiración por aquel momento.
Llegando a retomar las rutinas, iba al natatorio de su entrenador Sebastián Montero y nadaba en una pileta de apenas cinco metros, atada, y complementaba con actividad física en el velódromo.
Este episodio ilustra el esfuerzo y la creatividad de una chica que no dejó que el contexto frene sus sueños.
