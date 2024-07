La nadadora bonaerense, de 16 años, se suma a la delegación nacional para los Juegos Olímpicos tras la invitación de World Aquatics.

De esta forma, Argentina sumó a su representante 136 para los JJOO. Hein recibió la invitación de World Aquatics por su actuación en el Mundial de Doha 2024.

La oriunda de Campana competirá en los 400 y 800 metros libres gracias a su actuación durante el Mundial de Doha de este año donde alcanzó la final en ambas pruebas con Marca B, 8m29s19 en los 800m y 4m08s86 en los 400m.

Además fue bronce en la final de los 800 metros libres en el mundial junior de Israel que se disputó en Israel.

Hein, que con 16 años será la atleta más joven de la delegación nacional en París 2024, es la tercera clasificada argentina en natación y se sumará a los ya clasificados Macarena Ceballos (100 y 200 metros pecho) y Ulises Saravia (100 metros espalda).

Puede interesarte

“Para la agos de hace 2 meses que lloraba cuando veía que su sueño, su objetivo se le iba de las manos. Para la agos de hace 5 meses, que iba a su primer mundial de mayores, con la esperanza de que se de la marca. Para la agos de hace 1 año que lograba su primera medalla en europa y no podía creer que se había quedado a nada de un juego olímpico, que hasta ese entonces no veía posible. Para la agos de hace 3 años que veía a sus ídolas en tokio desde la tele. Y para la agos de 9 años, la cual le decía a su papá que quería ir a los juegos, no sabía cuáles, pero soñaba con ir”, expresó Hein en su perfil de Instagram tras confirmarse la invitación.

Y agregó: “Solo me queda agradecer a mi mamá y a mi papá, a mi entrenador, a mi equipo de trabajo, con los cuales llegué a donde llegué hoy, a mi familia por bancarme incondicionalmente y a mis amigos por las palabras de siempre. Gracias Cadda, Secretaria de deportes, Enard y Comité Olímpico por dejarme representar a la bandera más hermosa del mundo. A mis Sponsors y a FANNBA por acompañarme y nunca dejar de apoyarme. Tenía que ser, y se dio. Crean, porque los sueños se cumplen”.