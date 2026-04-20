Luego de haber sido la gran figura de la natación en los Juegos Suramericanos de la Juventud, Agostina Hein hizo su balance y dejó en claro que no se conforma: quiere más.

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“La verdad estoy muy contenta, estoy feliz. Fueron unos Juegos soñados; no puedo pedir un mejor balance”, resumió la campanense tras una actuación histórica en Panamá 2026, donde cosechó 10 medallas: 9 de oro y una de plata.

En la última jornada volvió a destacarse con dos nuevas victorias en los 200 metros mariposa y los 400 libres, además de una medalla plateada en la posta mixta. Pero más allá de los resultados, hubo una carrera que la marcó especialmente.

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“De todas, la que más me sorprendió fue la de los 800 libres. Haber superado el récord de la brasileña María Fernanda Costa, que lo había hecho hace poco, no lo podía creer. Nadé con tranquilidad y fluyó todo”, contó.

También tuvo un valor especial su novena medalla dorada, conseguida en los 400 libres. No solo por el número, sino por lo que representó.

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“Es especial por haber superado la marca de Stephanie Balduccini, que tenía ocho en Rosario 2022. La admiro mucho, es una nadadora consolidada como yo aspiro a ser”, explicó.

Lejos de relajarse, Hein ya piensa en lo que viene. “Tengo que seguir creciendo y consolidando el proceso. Hoy estoy nadando muchas pruebas y no es fácil sostenerlo, pero hay que disfrutarlo y darlo todo”, aseguró.

En ese camino, el gran objetivo empieza a tomar forma: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Voy a ir a buscar la clasificación en el primer torneo para estar tranquila. Las marcas están y es muy lindo pensar en el futuro”, afirmó.

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Más allá de su rendimiento individual, Hein también destacó el trabajo del equipo argentino, que sumó 35 medallas en natación. “Más allá del número, trajimos un equipo que confió en los entrenadores, en los compañeros y en sí mismos”, valoró.

Ya fuera de la pileta, dejó una postal más íntima: qué hará con las estatuillas de “Anton”, la mascota del evento, que recibió en cada podio. “A mi entrenador ya le regalé una. También a mi novio y a su familia. Tengo cinco sobrinos, así que voy a repartir entre las personas especiales para mí”, contó.

Con una sonrisa y sin perder el foco, Hein lo dejó claro: lo de Panamá fue inolvidable, pero es apenas el comienzo.

“Es muy lindo lo que vivimos acá, pero hay que ir por más”.