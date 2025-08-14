La Cámpora y La Libertad Avanza coincidieron en la misma esquina de Ensenada y la campaña terminó en violencia: el video
El enfrentamiento se produjo cuando un grupo tapó el cartel del otro partido. La policía intervino y las imágenes del conflicto se difundieron rápidamente en redes locales.
En Ensenada, un cruce entre militantes de La Cámpora y La Libertad Avanza terminó con empujones y gritos frente al Banco Nación, en la esquina de La Merced y Sarmiento.
Según denunciaron los representantes de La Libertad Avanza, los miembros de La Cámpora atacaron su mesa de campaña, acusándolos de tapar un cartel del actual intendente Mario Secco con uno de la candidata libertaria. El episodio ocurrió este martes por la mañana y generó momentos de tensión hasta que la policía intervino para calmar los ánimos.
El hecho quedó registrado en un video publicado por el medio local Noticiasensenada.info, que muestra cómo la disputa por los carteles derivó en un intercambio violento entre ambos grupos. Hasta el momento, no se reportaron detenidos, aunque las imágenes reflejan la creciente tensión que atraviesan las calles durante estas elecciones.
