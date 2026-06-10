Durante el sábado 13 y el domingo 14 de junio, la localidad del partido de Saavedra, cercana a Pigüé, será sede de la 5° Fiesta de la Trufa Negra Argentina.

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Organizada por Trufas del Mundo Nuevo, Radici Trufas Negras y la Municipalidad de Saavedra, la celebración tendrá lugar en el Club Sportivo Belgrano y ofrecerá una variada agenda de actividades para todo público.

La trufa negra argentina será la gran protagonista de dos jornadas que incluirán cocina en vivo, degustaciones, maridajes con vinos, charlas técnicas, espacios para productores regionales, food trucks y propuestas gastronómicas especialmente diseñadas para la ocasión.

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Uno de los platos fuertes del evento será la presencia de reconocidos referentes de la gastronomía nacional. Entre ellos se destaca Lele Cristóbal, quien brindará una masterclass especial el domingo 14 a las 17.00 en el SUM de Espartillar.

También participará el chef rosarino Carlos Avalle, colaborador histórico de TRUFAR, quien encabezará una clase magistral el sábado 13 a las 17.00.

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A su vez, el equipo de MAD PASTA, integrado por Clara Corso, Lucas Canga y Félix Babini, compartirá una propuesta centrada en la pasta de autor, la técnica italiana y la cocina contemporánea aplicada a la trufa negra argentina. La actividad se desarrollará el domingo 14 a las 15.30.

Además de las experiencias gastronómicas, el encuentro incluirá la Mesa de Productores e Interesados en el Cultivo de la Trufa Negra Argentina, un espacio de intercambio destinado a productores, técnicos, elaboradores y personas interesadas en el desarrollo de esta actividad productiva que gana terreno en distintas regiones del país.

Datos claves

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📍 Lugar: Club Sportivo Belgrano, Espartillar (partido de Saavedra)

📅 Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de junio

🕚 Horario: De 11.00 a 18.00

🎫 Entradas:

1 día: $10.000

2 días: $16.000

👨‍🍳 Invitados destacados:

Lele Cristóbal (domingo 14, 17.00)

Carlos Avalle (sábado 13, 17.00)

Equipo MAD PASTA (domingo 14, 15.30)

🍷 Actividades:

Cocina en vivo

Masterclass

Degustaciones y maridajes

Productores regionales

Food trucks

Charlas y encuentros sobre truficultura

📲 Más información:

Instagram: @trufarfiesta

Turismo Saavedra: turismo.saavedra.gob.ar