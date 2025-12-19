La empresa ceramista Cerro Negro comunicó a sus empleados que no pagará el aguinaldo correspondiente a diciembre, cuyo vencimiento estaba previsto para el 17 de este mes. La notificación fue efectuada durante la jornada del jueves mediante un mensaje de WhatsApp.

Según informó el medio local Verte.tv, el argumento oficial de la firma es la falta de fondos. Sin embargo, desde el entorno de los trabajadores aseguran que se trata de una represalia por no haber aceptado una propuesta de la empresa para cobrar parte de los salarios “en negro”, bajo la modalidad de sumas no remunerativas.

“Ya venimos mal, cobrando solo el 50% del sueldo. Ahora nos dicen que no tienen recursos y encima convivimos permanentemente con suspensiones”, señaló una fuente cercana a los empleados de acuerdo a la información del medio de Olavarría.

El mensaje enviado por la empresa a los trabajadores de las tres filiales (Carmela, Córdoba y Olavarría) señalaba: “Hola, buen día. Nos avisaron a las tres filiales que no van a pagar el aguinaldo por falta de fondos y que dicha situación se originó por no haber firmado el no remunerativo. Por lo tanto, no tienen fecha de pago”.

De acuerdo a lo que trascendió, el trasfondo del conflicto estaría vinculado a la intención de la empresa de cerrar un acuerdo para abonar sumas no remunerativas durante los próximos tres meses, una alternativa que fue rechazada por los trabajadores por considerar que vulnera sus derechos laborales.

“Somos muchas las familias que estamos siendo perjudicadas. Están vulnerando los derechos del trabajador, porque el aguinaldo es un derecho adquirido. Se trabaja en un contexto de suspensiones constantes, lo que genera una inestabilidad laboral permanente”, expresó un familiar de un operario de la cerámica.