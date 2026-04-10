"Lo que hace el Gobierno es poner un techo (a las paritarias) y no acepta la homologación de lo que allí se discuta que no sea en ese techo que, por supuesto, está por debajo de la inflación", expresó Jorge Sola (seguros), uno de los secretarios generales de la CGT, en una conferencia brindada en la sede de Azopardo.

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“Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de uno de los valores y los precios que es el control de los salarios”, añadió, a la vez que reafirmó "la defensa irrestricta de la posibilidad de cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales".

A su vez, el dirigente explicó: “En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15.00, en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera”.

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Y agregó: “A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores".

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