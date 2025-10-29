En el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, encuentra La Chiquita, un pequeño paraíso escondido en el partido de Villarino. Este balneario, ofrece 20 kilómetros de playas vírgenes y un entorno agreste ideal para quienes buscan descanso, desconexión y contacto directo con la naturaleza.

Un refugio natural alejado de las multitudes

A unos 70 kilómetros de la localidad de Mayor Buratovich, La Chiquita sorprende por su tranquilidad y aislamiento. Apenas cinco o seis personas viven allí durante el año, lo que le da al lugar un aire de pueblo detenido en el tiempo. Hay escasa señal de celular y la energía solar es la principal fuente de abastecimiento eléctrico. En este rincón solitario, el ruido del mar y el cielo estrellado se vuelven protagonistas.

Sus extensas playas de arena fina invitan a caminar, correr o simplemente contemplar el horizonte, donde el sol se pierde en el agua. Para los amantes del mar, el balneario es también un punto ideal para practicar deportes náuticos como windsurf, vela o kayak, además de ser un paraíso para la pesca deportiva.

Los médanos de arena que rodean La Chiquita son un atractivo en sí mismos: se pueden recorrer en vehículos 4x4 o a pie, en un entorno natural que combina aventura y serenidad. A pesar de su aspecto rústico, el balneario cuenta con un Camping Municipal equipado con los servicios básicos: agua potable, baños con duchas de agua caliente, fogones, quinchos, una pequeña proveeduría para los visitantes y electricidad en determinados horarios con un equipo electrógeno.

Ademas, hay un puñado de cabañas que se ofrecen para alquilar.

En la entrada del pueblo, la proveeduría ofrece productos esenciales durante la temporada alta, mientras que en verano hay servicio de guardavidas y una enfermería disponible los fines de semana.

Un balneario con espíritu familiar

La vida en La Chiquita transcurre al ritmo del mar. El cuidador del balneario, que vive allí todo el año, se encarga del mantenimiento del lugar y de brindar información a los turistas. En caso de necesidad, cuenta con un teléfono público habilitado para realizar llamadas.

Para quienes buscan unas vacaciones diferentes, sin grandes construcciones, sin discotecas ni tráfico vehicular, La Chiquita es una joya escondida del turismo bonaerense.

🌊 Cómo llegar: desde Mayor Buratovich, se accede por un camino de tierra de 70 kilómetros hasta el balneario. Se recomienda viajar con vehículo propio y llevar provisiones, ya que la oferta comercial es limitada.

🏕️ Ideal para: quienes buscan tranquilidad, pesca, deportes náuticos, turismo aventura o simplemente descansar frente al mar.