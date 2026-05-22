Familiares de pacientes que estuvieron internados en la clínica Sagrado Corazón, ubicada en Don Torcuato y perteneciente a la red BASA del Grupo Olmos, realizaron una contundente manifestación para exigir justicia por presuntos casos de mala praxis y muertes que, según denuncian, podrían haberse evitado.

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De acuerdo a lo que publicó el medio zonal SM Noticias, la protesta se llevó adelante frente al establecimiento, sobre la Ruta 202, donde los manifestantes exhibieron carteles con fuertes mensajes contra la institución. “Clínica que factura, jubilados que mueren”, “No fue muerte natural, fue negligencia médica” y “El abandono también es un crimen: basta de dejar morir a los abuelos”, fueron algunas de las frases que se pudieron leer durante la movilización.

Don Torcuato: Masivas denuncias por presunta mala praxis y muertes en la Clínica Sagrado Corazón del Grupo Olmos



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Además, colocaron pasacalles con la leyenda: “La clínica de la muerte (Sagrado Corazón de Red BASA - Grupo Olmos). Verdad y Justicia por todas las víctimas”.

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Según relataron los denunciantes, habrían detectado “falta de protocolos básicos, diagnósticos erróneos y una atención deshumanizada”. También aseguraron que existirían numerosos casos de negligencia médica y apuntaron contra las autoridades de la clínica por la falta de respuestas.

“Hay un montón de casos. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que todos los días se suma gente”, expresaron familiares que encabezan el reclamo. En esa línea, afirmaron: “Hay falta total de profesionalismo y los directivos se niegan a dar respuestas claras acerca de los procedimientos”.

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Los manifestantes sostienen además que “las condiciones de atención no cumplen con estándares mínimos de salud” y remarcaron que habría “casos de mala praxis fatales e incontables irregularidades en la atención”.

Por último, confirmaron que el reclamo continuará en la Justicia. “El 5 de junio tenemos la segunda audiencia. Nuestra lucha va a seguir por todas las personas que están sufriendo por el maltrato y las muertes de los abuelos”, señalaron.