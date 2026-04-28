La Clínica Santa María continúa funcionando pese al estremecedor hallazgo de ocho fetos en bolsas de residuos durante un allanamiento judicial. Este lunes, el Ministerio de Salud bonaerense realizó una inspección y aseguró que solo encontró “infracciones menores”, por lo que no dispuso su clausura.

Ads

El operativo oficial detectó problemas como humedad en una sala de cirugía y la falta de equipamiento, irregularidades que —según indicaron— no justifican cerrar el establecimiento. También señalaron que la gestión de residuos patológicos estaba en regla, un punto que contrasta con lo observado por la Justicia durante el procedimiento.

"Clínica del Horror"



En el marco de una investigación judicial por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad, con posible vinculación a un caso de trata de personas, personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos… pic.twitter.com/wCsCj3ZKCr — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 27, 2026

De acuerdo a lo que publicó el diario Clarín, el caso se originó a partir de la desaparición de una nena de 12 años en Santiago del Estero, embarazada de 32 semanas tras un abuso sexual. La menor fue encontrada el viernes en la clínica de Villa Ballester, donde ya había tenido un parto inducido.

Ads

Puede interesarte

Durante el allanamiento, ordenado por la Justicia, la Policía encontró ocho fetos de distintas etapas de gestación, algunos avanzados. Ahora se intenta determinar si uno de ellos corresponde al embarazo de la menor y si el procedimiento realizado fue un aborto o un parto seguido de muerte, lo que podría configurar un delito más grave.

La investigación se complejiza por la intervención de al menos tres jurisdicciones judiciales: la de San Martín, que analiza el hallazgo de los fetos; la Justicia federal de Tres de Febrero, que evalúa una posible red de trata de personas; y la de Santiago del Estero, que lleva la causa por abuso sexual y busca a los sospechosos, hoy prófugos.

Ads

Además, según agregó Clarín, están bajo la lupa organizaciones que habrían facilitado el traslado de la menor a la provincia de Buenos Aires. Una de ellas es la Fundación Cigesar, que reconoció tener un convenio con la clínica para utilizar sus instalaciones y sostuvo que las prácticas se realizaron “dentro del marco legal vigente”.

Mientras avanzan las pericias y se esperan los resultados de las autopsias, el eje de la causa pasa por determinar qué ocurrió realmente con el bebé de la menor y si hubo irregularidades médicas o delitos penales en el procedimiento. La clínica, por ahora, sigue atendiendo con normalidad.