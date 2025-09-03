Diputados opositores votaron la citación de la secretaria general de la presidencia Karina Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y del vocero Manuel Adorni para que se presenten ante la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra.

Ads

Asimismo, aprobaron preguntas que le enviarán por escrito que al Presidente Javier Milei, quien tendrá cinco días para responderle al Parlamento.

“Dimos un paso muy importante porque la comisión investigadora comenzó a funcionar con un reglamento que establece que todas las personas que sean citadas, tendrán que asistir. Ya no pueden elegir”, sostuvo la legisladora Sabrina Selva, de Unión por la Patria, en declaraciones televisivas.

Ads

“Si son citadas y no asisten, podemos acudir al uso de la fuerza publica para que lo hagan. Se termina el silencio del Gobierno, se termina la oscuridad con el caso Libra. Hay funcionarios que van a tener que venir a dar explicaciones, como Karina Milei", aseveró.

Puede interesarte

Ads