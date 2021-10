Fernando era Policía de la Ciudad y el 26 de septiembre por la noche, cuando se encontraba de civil, murió cuando un ladrón le disparó para robarle su moto en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham.

A través de las redes sociales, su hija publicó una carta para expresar el dolor de la familia: "Papá me dejaste destruida, a los 4 y a toda la flia. No merecias morir de esa forma tan violenta y cruel, a manos de esas mierdas, siempre supe que podia pasar algo asi con tu oficio pero nunca me podría preparar para semejante dolor".

"Con tus últimos segundos de vida defendiste al abuelo que justo salió por los disparos. Porque asi eras, dabas la vida por tu flia. Pero te necesito conmigo pa, mi hna y mis hnitos también...ellos son tan chiquitos y solo te teniamos a vos. No tengo nada que reprocharte xq siempre diste todo por nosotros", continuó en su descargo.

Un día muy triste para la @Policia_ciudad. El Oficial Mayor Mendez Bautista Fernando fue asesinado por unos delincuentes que intentaron robarle cuando llegaba a su casa en Hurlingham. Mis condolencias y acompañamiento a su familia, compañeros y amigos. pic.twitter.com/aGmfv4q31P — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) September 27, 2021

La joven siguió con un pedido de disculpas para Fernando: "Perdoname por juzgarte y por enojarme con vos cuando vos solo buscabas tu felicidad. Tuviste mala suerte..pero seguías creyendo en el amor, y me da un poquito de paz saber que estabas feliz y con muchos planes y proyectos pero que siempre nos incluian a nosotros, tus hijos".

Nuevamente en referencia a los hechos del domingo, Rocio señaló: "Desgraciadamente te arrebataron tu oportunidad pa, de ser plenamente feliz, que es lo que siempre buscabas. Eras demasiado pa. Y tenias demasiado amor para compartir. No sé como voy a seguir sin vos, te veo acá y estoy esperando que te levantes. Asi como tantas veces saliste de situaciones jodidas. Pero esta vez es diferente... y si nosotras 2 q somos grandes no caemos, no entiendo como mis hermanitos están logrando procesarlo".

Por último, Rocio prometió: "Voy a seguir con tus luchas, voy a tomar coraje , y seguiré con todo lo que me contaste que tanto mal te hacia y te estresaba. Y que mis hermanos van a estar bien.. entre todos vamos a salir adelante. Mandanos fuerzas desde el cielo a los abuelos, a nosotros 4, a los tios, a mis primos y a todos los que te amamos.. porque me dejas un vacio enorme en el corazón que nunca mas va a ocupar nadie. Único, Amoroso, inteligente, hermoso, de buen corazón, con un humor y carisma único, positivo, luchador y sobretodo soñador".

Te amamos para siempre papá!! Te tendria que haber abrazado mas fuerte la última vez que te vi.. te tendria que haber dado otro o miles de besos..ahora no tengo otra oportunidad. Pero si puedo tomar tu lucha como mía, para devolverte un poco de todo lo que hiciste por mi.. esa es mi promesa.