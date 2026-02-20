El Tribunal en lo Criminal Nº 1 llevará adelante entre el martes y el jueves de la próxima semana el juicio oral y público contra la consejera escolar Fiorella Belén Damiani, acusada del delito de falso testimonio agravado por haberse producido en una causa criminal y en perjuicio de dos personas que estuvieron detenidas.

La causa se originó en 2017, cuando Damiani denunció haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal y señaló como responsables a dos jóvenes, quienes posteriormente fueron detenidos. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Según consta en el expediente, la denunciante ratificó su acusación en tres oportunidades ante la fiscalía e incluso realizó una ampliación de los hechos. En 2021, cuando los imputados ya se encontraban privados de la libertad, volvió a declarar y sostuvo su versión. En esa instancia, se le exhibieron videos extraídos de los teléfonos celulares de los acusados. Damiani reconoció ser la persona que aparecía en las imágenes, aunque aseguró que el fragmento donde, según su denuncia, se producía la violación no estaba incluido en ese material.

Tras el análisis integral de la prueba reunida, la fiscalía solicitó la libertad y el sobreseimiento de los imputados al considerar que no se había acreditado el delito denunciado. En paralelo, entendió que correspondía investigar a la denunciante por el presunto delito de falso testimonio agravado, por lo que se pidió su detención. Si bien posteriormente fue excarcelada, la causa avanzó hasta su elevación a juicio oral.

Damiani había asumido como consejera escolar a fines de 2023 en representación de La Libertad Avanza. En octubre pasado fue suspendida en sus funciones durante una sesión extraordinaria del Consejo Escolar, en medio del avance del proceso judicial.

Ahora, el debate oral buscará determinar si la acusada incurrió en falso testimonio y si su denuncia provocó perjuicios indebidos a los dos jóvenes que estuvieron detenidos en el marco de la causa original.