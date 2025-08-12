Tras cumplir una suspensión preventiva de 90 días, la consejera escolar Fiorella Damiani, representante de La Libertad Avanza, retomó sus funciones en el Consejo Escolar de Bahía Blanca.

La medida había sido dispuesta en abril, luego de que fuera acusada de falso testimonio agravado en una causa penal relacionada con una denuncia de abuso sexual. Según informaron desde el organismo, Damiani seguirá en su cargo hasta que la Justicia resuelva su situación procesal. La suspensión había sido sancionada por mayoría (8 votos a favor y 1 en contra), tras una sesión especial en la que Damiani efectuó su descargo acompañada por su abogado.

El origen del conflicto se remonta a una denuncia que Damiani realizó en 2017 por un supuesto abuso sexual, lo que derivó en la detención de dos jóvenes. Sin embargo, la Fiscalía accedió a videos que indicaban que el encuentro fue consentido, lo que generó la apertura de una investigación penal por falso testimonio agravado. Damiani fue detenida el 10 de abril, indagada por el fiscal Mauricio Del Cero, y días después excarcelada y beneficiada con arresto domiciliario bajo caución juratoria.

La consejera asumió su rol en el organismo escolar en diciembre de 2023 y, si no es condenada, cumplirá su mandato hasta el 2027.

