A días del comienzo de la llegada de turistas, desde el balneario "Che Uri" explicaron que permitirá el 50% de la ocupación de la playa para mantener el distacimiento físico. Una sola persona atenderá el bar con "take away de bebidas, sándwiches, café y nada más”. Las carpas se podrán ocupar dejando una por medio y no habrá duchas de agua caliente.