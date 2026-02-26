Un gesto de honestidad en el distrito bonaerense de La Costa fue destacado en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre vecinos.

Según contó una usuaria en la página de Facebook OPINION DE LA COSTA , su madre había extraviado la cartera cuando se dirigía a trabajar durante la mañana. Viajaba en moto junto a su esposo y, al bajar del vehículo, advirtió que ya no la tenía. Dentro llevaba dinero y el celular.

Tras regresar sobre el trayecto sin éxito y volver a su casa con preocupación, llegó el llamado que llevó alivio: un hombre había encontrado la billetera en la zona de Espora y Costanera y quería devolverla.

El autor del hallazgo fue Sergio Welsh, barrendero municipal, quien restituyó la cartera con todo su contenido intacto y rechazó cualquier tipo de recompensa.

La publicación generó decenas de mensajes de agradecimiento y reconocimiento hacia el trabajador. Vecinos del Partido de La Costa valoraron el gesto como una muestra de honestidad, compromiso y solidaridad en el espacio público.

