El Partido de La Costa volverá a vibrar al ritmo de la percusión con el 9° Festival del Día del Baterista, que este año adelantó su realización al sábado 18 de julio y reunirá a más de 70 bateristas en un encuentro con entrada libre y gratuita en la tradicional Carabela de Santa Teresita.

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El evento, organizado por Espacio Wayra con el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa, ofrecerá ensambles de bateristas, clínicas de percusión, presentaciones de artistas locales y regionales, además de un homenaje al recordado Oscar Moro, uno de los bateristas más influyentes del rock argentino.

Según informó el medio Opinión de La Costa, la fecha fue modificada para evitar superponerse con la final del Mundial. El organizador del festival, Víctor Lorusso, explicó que "teníamos desde principio de año armado el festival para el domingo 19, pero decidimos adelantarlo porque tenemos la final del Mundial".

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Además del cambio de fecha, la organización trabajó durante los últimos meses para mejorar el sistema de sonido, uno de los aspectos centrales del encuentro. Para lograrlo impulsó una rifa solidaria que contó con el apoyo de comerciantes, músicos y vecinos.

"Hemos laburado un montón durante todo este tiempo", señaló Lorusso, y destacó que el aporte de la comunidad permitió dar "un pasito más" para ofrecer un sonido de mayor calidad, tanto para los bateristas invitados como para el público.

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El organizador también indicó que todavía quedan números disponibles de la rifa, cuyos premios incluyen una cena para dos personas en una parrilla de Santa Teresita, picadas y otros obsequios donados por comercios locales. El sorteo se realizará durante la jornada del festival.

En cuanto a la convocatoria, ya hay alrededor de 70 bateristas inscriptos, aunque las inscripciones continúan abiertas. Lorusso destacó además el crecimiento que tuvo la iniciativa a lo largo de sus nueve ediciones y el fuerte sentido de pertenencia que generó entre los participantes.

"La gente se recontra copó, le dio un valor extra a este festival, y eso nos enorgullece porque la gente se siente parte", expresó.

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En caso de condiciones climáticas desfavorables, el festival será reprogramado.

Datos clave

Evento: 9° Festival del Día del Baterista.

Fecha: Sábado 18 de julio.

Hora: 14:00.

Lugar: Carabela de Santa Teresita, avenida Costanera entre calles 39 y 40.

Entrada: Gratuita.

Actividades: Ensamble de bateristas, clínicas de percusión, artistas locales y regionales y homenaje a Oscar Moro.

Participantes: Más de 70 bateristas inscriptos.

Organiza: Espacio Wayra con el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa.

En caso de mal tiempo: El evento será reprogramado.