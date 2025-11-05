El Secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, aseguró que las tarifas de preventa para la temporada de verano 2026 se mantienen prácticamente iguales a las del año anterior. “Los valores no son una locura. Estamos trabajando con el sector privado para sostener las ventas y garantizar un buen verano”, afirmó en declaraciones publicadas en FM La Marea.

Según explicó, una habitación frente al mar para dos personas ronda actualmente entre $110.000 y $130.000 por noche en preventa. “A diferencia de otros destinos de la costa atlántica, en nuestro distrito no hubo saltos exorbitantes en las tarifas de alojamiento”, sostuvo el funcionario.

Escudero señaló que La Costa ofrece una amplia variedad de opciones para diferentes bolsillos y que la política acordada con empresarios turísticos fue mantener precios acordes a la realidad económica para sostener la demanda. “Estamos trabajando codo a codo con el sector privado para que nadie se quede sin veranear”, enfatizó.

Además, el funcionario adelantó que el municipio prepara beneficios con el Banco Provincia mediante Cuenta DNI, que incluirán descuentos en gastronomía y recreación durante la temporada.

En paralelo, informó que el distrito ya afina los detalles para el inicio del operativo de seguridad en playas, que comenzará el 15 de noviembre, junto a una programación de actividades culturales, deportivas y fiestas populares, entre ellas la tradicional Fiesta de la Corvina Rubia en Mar de Ajó y la Fiesta del Sol y la Familia en San Bernardo.

“Sabemos que la gente nos va a seguir eligiendo. Tenemos un 65% de fidelización y trabajamos para seguir acompañando a nuestros turistas”, remarcó Escudero.

Críticas de los propietarios: “Los impuestos no son los del año pasado”

Las declaraciones del Secretario de Turismo generaron una fuerte ola de comentarios en redes sociales, donde propietarios y vecinos expresaron su descontento con la idea de que los precios se mantienen estables.

“Estimado Cristian, los propietarios no podemos mantener el mismo valor que el verano anterior dado que los impuestos municipales, la luz, el gas y el agua no son los del verano pasado”, escribió Jorge Daniel Lemus, quien además señaló que la situación económica de los turistas tampoco mejoró. “Todo es muy complejo. Veremos qué pasa esta temporada”, añadió.

Otro usuario, Ricardo de Souza, comentó con ironía: “Cobrales los impuestos igual que el año pasado, entonces”. En la misma línea, Sandra Romano expresó su enojo: “¿Entonces los impuestos, gas, luz, cable, WiFi y cloacas están lo mismo? Por favor, sin estar nadie en mi casa vino $50 mil de luz”.

San Bernardo.

El debate continuó con decenas de respuestas similares. Alquileres Deyuanini, otra cuenta vinculada al rubro, cuestionó: “¿La luz aumentó más del 100% y el gas también, y quieren que mantengamos los precios?”. Mientras tanto, Marcela Pachón resumió el descontento general con tono sarcástico: “Este tipo vive en Narnia”.

Otros usuarios fueron más duros. Sergio Omar Santana apuntó directamente contra la gestión municipal: “Pretende que no se aumenten los alquileres mientras desde la Municipalidad nos subieron los impuestos entre un 250 y 400%. Mejor que los concejales sesionen y traten el expediente de la cooperativa CLYFEMA, porque si no, nos quedamos sin energía en la zona sur”.

Expectativas y tensiones rumbo al verano

Las críticas reflejan una tensión creciente entre el discurso oficial y la realidad económica de los propietarios. Mientras el municipio busca incentivar el turismo con precios estables y beneficios bancarios, los dueños de inmuebles advierten que los costos de mantenimiento e impuestos se dispararon y que resulta imposible mantener las mismas tarifas.

Pese a las diferencias, desde la Secretaría de Turismo confían en que la próxima temporada será positiva. “Tenemos una gran fidelidad del turista que elige nuestras playas año tras año. La Costa sigue siendo un destino familiar, accesible y con propuestas para todos los gustos”, concluyó Escudero.