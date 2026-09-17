El Partido de La Costa tendrá stand propio en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El distrito ocupará el stand N° 13.120 y llegará al encuentro con la campaña “Nuestro lugar este verano”, destinada a promocionar la próxima temporada y mostrar la oferta turística de las distintas localidades que integran el partido.

La participación incluirá actividades para visitantes y acciones destinadas al sector turístico. Además, durante las jornadas profesionales, representantes de La Costa participarán de rondas de negocios junto a Córdoba, Mendoza y Rosario, con el objetivo de generar nuevos contactos comerciales.

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Promoción del verano y participación privada

Durante las cuatro jornadas se desarrollarán propuestas vinculadas con la preventa de verano y habrá participación de distintos actores del sector privado, entre ellos parques temáticos y asociaciones hoteleras.

El espacio de La Costa también estará abierto al público general, que podrá acceder a información sobre el destino y sus actividades. La propuesta incluirá juegos, sorteos y degustaciones.

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Productores y emprendimientos locales tendrán además un lugar dentro del stand, con la presentación de sabores dulces y productos relacionados con el mar.

De esta manera, la gastronomía será utilizada como una de las herramientas para mostrar parte de la identidad del distrito y complementar la promoción de sus atractivos tradicionales.

Una oferta que busca ir más allá de la playa

La presencia en la FIT apunta a mostrar una propuesta turística que no se limite al verano y a los tradicionales destinos de playa.

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Desde el distrito buscarán promocionar alternativas vinculadas con naturaleza, gastronomía, recreación, eventos y actividades para disfrutar durante todo el año.

La estrategia contempla captar visitantes no solamente durante la temporada alta, sino también durante fines de semana largos y otros períodos del calendario.

La participación en la feria forma parte de las acciones de promoción que la Municipalidad de La Costa viene desarrollando en distintos puntos del país, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

La FIT reunirá a destinos y empresas

La 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo se desarrollará durante cuatro jornadas y reunirá a destinos, empresas, profesionales, prestadores y visitantes vinculados con la actividad.

Según la información difundida sobre el encuentro, esta edición contará con más de 350 expositores y funcionará como espacio para generar vínculos comerciales, presentar destinos y conocer las principales tendencias del sector turístico.

En ese marco, La Costa buscará aprovechar su presencia para fortalecer la promoción de sus localidades y generar nuevos contactos con operadores y representantes de la actividad.

La apuesta del distrito será combinar la tradicional propuesta de sol y playa con otros atractivos y experiencias, con el objetivo de posicionar a La Costa como una alternativa turística más allá de los meses de temporada alta.