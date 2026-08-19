La Municipalidad de La Costa mantuvo una reunión con autoridades de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) a raíz de los reclamos de vecinos por los montos de las facturas del servicio eléctrico y por consumos que algunos usuarios consideran inusuales.

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El encuentro fue encabezado por el intendente Juan de Jesús y contó con la participación del gerente general de la distribuidora, integrantes del equipo técnico de la empresa y funcionarios municipales.

Durante la reunión se analizaron las situaciones planteadas por vecinos en los últimos días, además de los mecanismos disponibles para solicitar la revisión de las facturas que presentan diferencias o consumos cuestionados.

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EDEA revisará los casos reclamados

Como resultado del encuentro, la empresa acordó suspender los cortes del suministro por falta de pago hasta principios de septiembre, mientras avanza con el análisis de las presentaciones realizadas por los usuarios.

Desde el Municipio señalaron que la revisión alcanzará a los casos que cuenten con reclamos formalizados, por lo que recomendaron a los usuarios realizar las presentaciones correspondientes para que cada situación pueda ser evaluada.

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La medida busca brindar un margen de tiempo a los vecinos que cuestionaron los importes facturados y permitir que la distribuidora analice la información vinculada con los consumos registrados.

Reclamos por consumos inusuales

El pedido de respuestas surgió a partir de numerosos planteos de vecinos de La Costa que manifestaron preocupación por facturas con montos elevados o consumos que, según indicaron, no se corresponderían con sus registros habituales.

Durante la reunión, los representantes municipales trasladaron esas inquietudes a las autoridades de EDEA y solicitaron respuestas sobre los mecanismos de revisión disponibles.

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La suspensión temporal de los cortes permitirá que los reclamos sean analizados antes de avanzar con interrupciones por deuda, mientras continúa el intercambio entre el Municipio, la distribuidora y los usuarios.

La Municipalidad de La Costa continuará realizando el seguimiento de las situaciones planteadas y de las respuestas que brinde la empresa sobre los casos reclamados.