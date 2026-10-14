Un conflicto por el acceso a las licitaciones públicas en el Partido de La Costa tuvo este martes un nuevo capítulo. El concejal Martín Fernández se presentó personalmente en la Municipalidad para reclamar que permitieran ingresar a su asesora, Evangelina Cordone, luego de que, según denunciaron ambos, le impidieran participar de los procedimientos pese a contar con una autorización.

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Fernández tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y había retomado sus funciones legislativas en noviembre de 2025, después de una licencia médica. En aquel momento, anunció que continuaría con su labor de manera remota, mientras seguía con sus cuidados y tratamientos. “Mi voluntad es culminar el mandato con el que fui honrado”, había expresado.

Esta vez, el edil decidió trasladarse hasta el edificio municipal para intervenir ante las dificultades que, según relató, enfrentaban sus colaboradores para acceder a los actos administrativos.

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“No los dejaban entrar a mis asistentes. No tienen ganas de publicar nada, es una vergüenza”, manifestó Fernández en declaraciones difundidas por Canal 2 AVC.

Denuncian restricciones al ingreso

Evangelina Cordone, exconcejala y colaboradora de Fernández, contó que ya había intentado ingresar el viernes anterior con una autorización firmada por el edil, pero que no se lo permitieron. Según su testimonio, la situación se repitió durante las primeras licitaciones de este martes y fue necesaria la presencia del concejal para que pudiera acceder.

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“Cuando yo quise acceder me dijeron: ‘Usted no, porque tenemos autorización expresa que no entre’”, relató Cordone. También aseguró que, al ingresar a una de las oficinas de Contrataciones, el acto ya había finalizado.

La mujer sostuvo que otros vecinos sí habían podido participar y cuestionó que no les informaran quién había dispuesto restringir específicamente su ingreso.

Cordone explicó que su intención es colaborar con el concejal mediante fotografías de los procedimientos, para facilitar el análisis posterior de la documentación y el seguimiento de las contrataciones públicas.

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Cuestionamientos por el costo de los pliegos

Además de las restricciones denunciadas, Cordone cuestionó las condiciones económicas de las licitaciones. Según afirmó, en procedimientos anteriores los pliegos tenían un costo de 50.000 pesos, mientras que en los nuevos procesos se exigirían 20 millones de pesos para adquirirlos.

La exconcejala también planteó objeciones por presuntos cambios en las condiciones de base y sostuvo que, a su entender, algunas modificaciones deberían haber pasado por el Concejo Deliberante.

En ese marco, señaló que Fernández había solicitado en reiteradas oportunidades los pliegos de las nuevas licitaciones, pero que no había recibido respuesta.

Los montos y cuestionamientos mencionados corresponden al testimonio de Cordone y no fueron corroborados de manera independiente con los expedientes de las contrataciones.

Anunciaron que volverán a participar

Tras el episodio, Fernández anticipó que Cordone volverá a presentarse como su asistente en las próximas licitaciones y que contará con autorización para tomar fotografías y registrar los procedimientos.

“Es una licitación pública, el que nada esconde creo que tiene que mostrar”, sostuvo la exconcejala, quien también adelantó que otros vecinos podrían acercarse para presenciar los actos.

El episodio abre interrogantes sobre las condiciones de acceso de concejales, colaboradores y vecinos a los procedimientos de contratación estatal, una instancia vinculada con el control de los recursos públicos.

Hasta el momento, en el material difundido por Canal 2 AVC no consta una respuesta oficial del Municipio sobre los motivos por los que se habría restringido el ingreso de Cordone.