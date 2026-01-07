El Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA) denunció una serie de aprietes, amenazas y cobros ilegales contra trabajadores que venden en las playas del Partido de La Costa, en plena temporada de verano. La acusación fue realizada por Antonio Varamo, secretario del gremio, quien aseguró que la situación es “grave” y que ya realizaron varias denuncias judiciales.

“No dejan trabajar a la gente, los insultan, los amenazan y los hacen salir de la playa con un acta que no existe”, afirmó Varamo en declaraciones al Canal 2 AVC, donde relató que los controles se realizan sin respaldo legal ni ordenanza vigente.

Según explicó el dirigente sindical, a los vendedores se les exige el pago de hasta 300 mil pesos, una cifra que calificó como “un imperio”, y denunció que detrás de los operativos habría una estructura de recaudación ilegal que actúa a la vista de turistas y vecinos.

En ese marco, Varamo apuntó directamente contra el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, al sostener que las situaciones ocurren “delante de todos” y sin que exista una normativa municipal que prohíba la actividad. “Nos están corriendo de la playa cuando no hay una ordenanza en pie. Es una vergüenza”, expresó.

Desde SIVARA también cuestionaron la falta de diálogo institucional. El secretario del gremio recordó que días atrás hubo una reunión entre representantes nacionales del sindicato y el Ejecutivo local, pero denunció que el intendente no se presentó. “Le tomaron el pelo a nuestro conductor nacional, Oscar Silva, con más de 50 años de trayectoria sindical”, señaló.

Además, Varamo advirtió sobre el rol de las fuerzas de seguridad y anticipó nuevas presentaciones. “En un rato voy a ir a la Departamental para poner en conocimiento al comisario Villalba sobre lo que está pasando”, dijo, al tiempo que sostuvo que la policía “no estaría acatando órdenes de ley”.

Desde el sindicato remarcaron que SIVARA es el único gremio con representación nacional de vendedores ambulantes y convocaron a los trabajadores que sufran amenazas o impedimentos para vender a realizar la denuncia correspondiente. “Vamos a seguir dando esta batalla hasta que podamos sentarnos a dialogar con el municipio”, concluyó Varamo.