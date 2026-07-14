La crisis por la falta de transporte escolar rural volvió a instalarse en el centro del debate político en Ayacucho. Durante la última sesión del Concejo Deliberante, la concejal de La Libertad Avanza, Marisa Darguibel, cuestionó la falta de respuestas para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes que viven en zonas rurales y apuntó tanto a la Provincia de Buenos Aires como al Municipio por la persistencia del problema.

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En su intervención, la edil sostuvo que, si bien el servicio depende de la administración bonaerense, el gobierno local también debe involucrarse para encontrar una solución. "Sabemos que el transporte escolar depende de la Provincia de Buenos Aires, pero también sabemos que estos niños y estos jóvenes son nuestros, son de Ayacucho. Por lo tanto, tenemos que arbitrar todas las medidas necesarias para solucionar esta situación", expresó.

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Darguibel afirmó que la problemática no es nueva y aseguró que el distrito arrastra inconvenientes desde hace más de dos décadas. "Son años, les diría más de dos décadas, que venimos con estos problemas de transporte escolar. Estamos convencidos de que alguien, no sabemos claramente si en el Municipio o en la Provincia, no está haciendo las cosas bien", sostuvo.

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Además, cuestionó que las familias continúen recibiendo explicaciones sin respuestas concretas. "No podemos seguir con estas respuestas sin solución, con estas explicaciones que les brindamos a los padres, pero que no resolvemos", manifestó.

La concejal también adelantó que el bloque de La Libertad Avanza trabaja en un proyecto que será presentado en las próximas sesiones del Concejo Deliberante para comenzar a debatir una salida de fondo al conflicto.

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"Estamos trabajando con una propuesta para brindar un principio de solución. Obviamente no para este año, pero sí pensando en el 2027", explicó en declaraciones publicadas en el medio local Urgente Ayacucho.

En el tramo final de su discurso, Darguibel vinculó la situación del transporte escolar con problemas de gestión y planificación en la provincia de Buenos Aires. Según planteó, cuestiones como esta requieren una decisión política y una mirada de mediano y largo plazo, en lugar de respuestas coyunturales.

"Ayacucho y la Provincia tienen recursos, tienen territorio, tienen trabajadores y un gran potencial para poder tener el crecimiento que se merecen. Se trata de gestionar", concluyó.