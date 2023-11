En medio de las tensiones que rodean el balotaje del 19 de noviembre, el concejal electo y titular de la UCR de Lomas de Zamora, Alejandro Trotta, compartió sus reflexiones sobre la campaña electoral y los resultados obtenidos por Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones generales en ese distrito de la Tercera Sección electoral. En declaraciones al programa radial Sin Retorno (AM 1260) y replicadas en el portal DataConurbano, el dirigente radical dejó varios títulos.

Trotta comenzó reconociendo la derrota de su propuesta y expresó su descontento con los resultados en Lomas de Zamora. "El cambio, tal como lo pregonamos, perdió. Nuestra propuesta no fue la elegida y no estamos contentos con los resultados en Lomas. La gente toma muchas cosas en consideración a la hora de emitir los votos. Para mí, Argentina quedó en una encrucijada entre dos opciones populistas", afirmó el electo edil radical.

El concejal también admitió su insatisfacción con la estrategia de campaña a nivel local, calificando como un "error" centrar el discurso en la polémica desatada por el "yategate". “Yo creo que la cuestión nacional nos llevó a profundizar en la problemática de Insaurralde más que en la propuesta de lo que se necesita para el conurbano”, confesó. ”Nuestra campaña no tuvo el resultado que queríamos. Podríamos haber avanzado en otro sentido. Tenemos que reflexionar y ver si queremos ir por el mismo camino. De lo contrario, nosotros deberemos reforzar los valores radicales e ir por otro lado", agregó.

En cuanto al balotaje presidencial que se avecina, Trotta se alineó con la postura de neutralidad de su partido, la Unión Cívica Radical (UCR). Aunque no reveló su voto público, expresó su apoyo a la decisión del partido a nivel nacional. "No creo que Milei sea el cambio, en todo caso es otra opción. Espero que quien sea elegido presidente, de los dos lados, adopte los mejores caminos y corrija las cosas que haya que corregir en Argentina", señaló.

Respecto al apoyo público de algunos dirigentes a Javier Milei, Trotta evitó polemizar con el ex candidato a intendente por JxC, Guillermo Viñuales, quien confirmó su apoyo al libertario. "Lo respeto, yo creo que es una situación no buscada, se puede elegir en tres sentidos. Elegir a alguno de los postulantes o no elegir a ninguno. Yo respeto esa posición, de hecho, tenemos radicales que piensan en un sentido u otro", concluyó el presidente de la UCR lomense.