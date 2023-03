“Según la sentencia, Farías, que es un muchacho al borde del analfabetismo, tendría que haber conocido el derecho leyendo a autores alemanes para representarse el dolo eventual. ¿Cómo estos jueces que son profesores universitarios pueden explicar a sus alumnos que condenaron a perpetua a una persona por un dolo eventual?”, dijo Solari, a la vez que señaló que el fallo tiene "pasajes inconcebibles".

Vale recordar que los peritos indicaron que Lucía Pérez murió por inhalación de cocaína y que su cuerpo no presentaba signos de abuso sexual.

En tanto, César Sivo, defensor de Juan Pablo Offidani, sostuvo: "Nosotros como buenos juristas no criticamos sentencias, las recurrimos o las consentimos. Bueno, es construcción tan particular que han hecho los jueces del Tribunal la vamos a recurrir”. Luego señaló que “la sentencia es nula desde el momento que la propia parte acusadora dice que si no hubiese sido por la ayuda del Estado no hubieran logrado la condena. No quedan dudas de la imposibilidad de independencia de estos jueces".