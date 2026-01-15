El presidente Javier Milei confirmó su participación en una nueva edición de la Derecha Fest, que por primera vez se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata. “¡Nos vemos en Mar del Plata! ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió el mandatario en sus redes sociales para ratificar su presencia en el evento que busca reunir a militantes y referentes de la derecha y el libertarismo en el marco de la denominada “batalla cultural” contra el progresismo y la izquierda.

La confirmación llegó a través de reposts en la red social X. En primer lugar, Milei compartió una publicación de la cuenta “El Viejo Libertario”, que difundió el flyer del evento y celebró el desembarco en la costa con la frase: “La Feliz aún más feliz con la Derecha Fest”. Luego, el Presidente replicó el anuncio del pastor evangélico Gabriel Ballerini, quien definió al encuentro como “el evento más antizurdo de la Argentina” y adelantó que en esta oportunidad contará con entrada gratuita.

Se viene el #DerechaFest MAR DEL PLATA. El evento más antizurdo de la Argentina. Y en esta ocasión, entrada GRATUITA pic.twitter.com/w0kln6d8kQ — Gabriel Ballerini (@BalleriniOK) January 15, 2026

Desde la cuenta oficial de Derecha Fest también destacaron la llegada del evento a Mar del Plata y detallaron que habrá una “feria del libro libertaria”, música en vivo y la participación de “los mejores oradores de la Argentina”. “Este verano, la batalla cultural se vive en la playa”, señalaron en la convocatoria.

Si bien todavía no se difundió el listado completo de figuras que participarán, la organización confirmó que la jornada se realizará el próximo 27 de enero y que en los próximos días se brindará más información sobre el cronograma y las actividades.

Como informó LANOTICIA1.COM, este evento coincide con la vista del Presidente a la ciudad costera, prevista para el 26 y 27 de enero tras su participación en DAVOS. Es probable que el mandatario haga una caminata por alguno de los puntos más concurridos de Mar del Plata.

