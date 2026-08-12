La Diócesis de Zárate-Campana anunció que este año no realizará a pie la tradicional peregrinación a la Basílica de Luján, una de las principales expresiones de fe de la comunidad religiosa de la región.

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La decisión está vinculada con la visita del papa León XIV a la Argentina y su presencia en Luján. Desde la Diócesis explicaron que, en lugar de realizar la habitual caminata, los fieles acompañarán al Santo Padre durante su visita a la Basílica, de acuerdo con la organización oficial del encuentro.

“Este año no iremos a pie”, señalaron desde la institución religiosa según publicó El Campanense Diario .

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“¡El Papa va a Luján y la Diócesis de Zárate-Campana va con él!”, expresaron al comunicar la modificación de la tradicional peregrinación.

La decisión se da además en un año especial para la comunidad, ya que la Diócesis de Zárate-Campana celebra su 50° aniversario. En ese marco, destacaron que vivirán una peregrinación anual diferente, acompañando al Papa y participando de las actividades previstas en Luján.

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Desde la Diócesis invitaron a la comunidad a prepararse “con entusiasmo, fe y en comunión” para este acontecimiento y destacaron que la visita del Santo Padre representa un momento especial para los fieles.

Finalmente, convocaron a vivir la jornada con fe y alegría y elevaron una oración: “¡Que la Virgen de Luján nos cuide a todos!”.