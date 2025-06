Lilia Lemoine se acercó a la habitual protesta por los jubilados frente al Congreso nacional. Allí se montó un importante operativo de seguridad y la presencia de la diputada generó el repudio inmediato de los manifestantes presentes.

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 25, 2025

Con celular en mano, la legisladora comenzó a filmar al grupo, mientras uno de ellos insultaba a un policía, según las imágenes que difundió la diputada oficialista.

La actitud hizo que ella se acercara. "Rumbo a una reunión ví que estaban patoteando al policía que pedía que dejen pasar a los conductores que circulaban por la esquina.

Díganme, a cuántos ancianos ven..? Y yo sé que son brutos y quizás no sepan que como diputada trabajo ahí... y como diputada no tengo más derechos que ellos, pero tampoco menos", comentó a través de X.

"Yo no iba a quedarme para no causarle MÁS PROBLEMAS a los policías, permití que me escoltaran POR ESO, no porque les tuviera miedo a esos manifestantes. Por que admitir que esos manifestantes me hubieran lastimado sería admitir que son delincuentes. Lemoine terminó recibiendo insultos y hasta un escupitajo. Además, la diputada acusó a un señor de haberle gritado que era un "gato".

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 25, 2025