El gobierno nacional prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, luego que la Casa Militar denunciase a dos periodistas por presunto "espionaje" del programa de "¿Y Mañana Qué?", que emite TN, por grabar los pasillos de la casa de gobierno con lentes inteligentes.

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La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia en los Tribunales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, y el jefe de Casa Militar, Gral. Sebastián Ignacio Ibañez.

A través de un mensaje de difusión breve, el Ejecutivo informó: “La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”.

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Denuncie penalmente al presidente @JMilei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a… pic.twitter.com/ecSMtM6lnY — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 23, 2026

Pagano describió el hecho como “inédito desde el retorno de la democracia”. “La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, describió la legisladora que se alejó de La Libertad Avanza, espacio político por el que fue electa.

“La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país. No nos van a callar”, concluyó.

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En un comunicado conjunto, los periodistas acreditados indicaron que desde esta mañana, “por una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios” que conduce Lanari, se les prohibió el acceso a su lugar de trabajo.

“La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía. Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa”, finaliza el texto.