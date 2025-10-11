La docente de Domselaar que con su 3CV desafía el barro y la lluvia para que 20 chicos nunca pierdan ni un día de clases
A Claudia Figueredo nada la detiene para viajar desde Brandsen a la escuela rural Nº 10 de San Vicente. Con su Citroën blanco, un aliado inseparable, atraviesa caminos imposibles de recorrer. Su esfuerzo es un ejemplo de dedicación para que la educación en el campo siga viva.
Los 20 alumnos de la escuela rural Nº 10 de Domselaar, partido de San Vicente, nunca perdieron un solo día de clases gracias a la dedicación de su docente, Claudia Figueredo, vecina de Brandsen. Antes de su llegada, los caminos de acceso, a 10 kilómetros de la ruta 210, se volvían intransitables con la lluvia y el barro, lo que dificultaba la asistencia y obligaba a suspender clases con frecuencia.
Desde fines del año pasado, cuando Claudia asumió el cargo, la rutina cambió por completo: “No perdimos un solo día de clase por lluvia”, asegura la docente de 47 años. Para cumplir con su tarea, cuenta con un aliado muy especial: un Citroën 3CV blanco, de los años 60, que la transporta a ella y a la auxiliar Cecilia aun en los días más difíciles.
En contadas ocasiones, cuando el barro era demasiado, los padres de los alumnos acudieron al rescate, ayudando con camionetas, carros o incluso a caballo. “Cualquier método es válido con tal de llegar a tiempo, izar las banderas, servir el desayuno y que empiece la clase”, relata Claudia con una sonrisa al medio zonal FM Victoria.
La escuela, recién pintada, refleja el compromiso de toda la comunidad. Los padres colaboran con el mantenimiento y acercan materiales cuando hace falta. Para eventos especiales, como el Día del Maestro, aportan alimentos para compartir en la escuela.
Con un único salón que alberga a todos los grados, de primero a sexto, los chicos aprenden en un ambiente rural donde las familias viven del tambo o de la cría de vacas. “Aprendo mucho con ellos y disfruto de venir a trabajar”, concluye Claudia, que ejerce la docencia hace 27 años.
