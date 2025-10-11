Los 20 alumnos de la escuela rural Nº 10 de Domselaar, partido de San Vicente, nunca perdieron un solo día de clases gracias a la dedicación de su docente, Claudia Figueredo, vecina de Brandsen. Antes de su llegada, los caminos de acceso, a 10 kilómetros de la ruta 210, se volvían intransitables con la lluvia y el barro, lo que dificultaba la asistencia y obligaba a suspender clases con frecuencia.

Desde fines del año pasado, cuando Claudia asumió el cargo, la rutina cambió por completo: “No perdimos un solo día de clase por lluvia”, asegura la docente de 47 años. Para cumplir con su tarea, cuenta con un aliado muy especial: un Citroën 3CV blanco, de los años 60, que la transporta a ella y a la auxiliar Cecilia aun en los días más difíciles.

🌧️🚗📚 En Domselaar, Claudia Figueredo desafía barro y lluvia todos los días con su 3CV blanco para que sus 20 alumnos nunca pierdan ni un solo día de clases. Una verdadera heroína de la educación rural.



👉 Leer la nota completa https://t.co/Ygiov7aMiV#HistoriasEnLN1 pic.twitter.com/ELXmBpgqeX — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 11, 2025

En contadas ocasiones, cuando el barro era demasiado, los padres de los alumnos acudieron al rescate, ayudando con camionetas, carros o incluso a caballo. “Cualquier método es válido con tal de llegar a tiempo, izar las banderas, servir el desayuno y que empiece la clase”, relata Claudia con una sonrisa al medio zonal FM Victoria.

La escuela, recién pintada, refleja el compromiso de toda la comunidad. Los padres colaboran con el mantenimiento y acercan materiales cuando hace falta. Para eventos especiales, como el Día del Maestro, aportan alimentos para compartir en la escuela.

Con un único salón que alberga a todos los grados, de primero a sexto, los chicos aprenden en un ambiente rural donde las familias viven del tambo o de la cría de vacas. “Aprendo mucho con ellos y disfruto de venir a trabajar”, concluye Claudia, que ejerce la docencia hace 27 años.

