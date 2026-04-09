“El principal problema por el cual no podés dolarizar es que la gente no quiere dolarizar. Nosotros hemos planteado la dolarización endógena, es decir, que cada uno puede hacer sus transacciones en dólares, y sin embargo la gente no las hace; hemos sancionado (la ley de) Inocencia Fiscal, y la gente no las hace”, dijo Javier MIlei en declaraciones televisivas.

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Y sobre uno de sus principales caballitos de batalla durante la campaña agregó: “En mi estricto rigor, vos no le podés imponer las cosas por la fuerza a la gente”.

Por otro lado, defendió a su Jefe de Gabinete Manuel Adorni, denunciado por enriquecimiento ilícito. En este sentido, el mandatario definió a su funcionario como un “maravilloso jefe de Gabinete”.

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