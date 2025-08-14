Un llamado de auxilio terminó en tragedia para una familia de La Matanza. Este miércoles, Esmeralda Bustamante, de 23 años, fue asesinada de un disparo en el pecho, mientras su hermana Emilce, oficial de la Policía Bonaerense, resultó herida, luego de que su padre les pidiera dinero para completar la reparación de su auto en un taller mecánico cercano.

Ads

Según reconstruyó la policía, el padre se encontraba en el taller de escapes cuando llamó a sus hijas para que le llevaran dinero. Al llegar, las jóvenes no encontraron el taller y se desviaron unos metros hasta la esquina de Carcarañá y Ruta 21, donde fueron abordadas por cuatro motochorros armados. En el forcejeo, Emilce recibió un disparo en la mano, y Esmeralda fue impactada en el pecho. Los ladrones escaparon sin robar nada.

Puede interesarte

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad: en el video se ve cómo el padre llega corriendo desde el taller y se encuentra con lo peor, a sus hijas heridas en la vereda. La escena dejó a la familia y a los vecinos en estado de conmoción.

Ads

Vecinos que escucharon los tiros ayudaron a trasladar a las jóvenes hasta la Clínica Catán, donde los médicos confirmaron la muerte de Esmeralda. Emilce fue asistida y se encuentra fuera de peligro.

El caso quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, mientras los cuatro sospechosos permanecen prófugos. La historia conmociona a la comunidad, marcada por el dolor de un padre que solo quiso que sus hijas lo ayudaran y terminó presenciando la muerte de una de ellas a pocos metros.

Ads