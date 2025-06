Agustina Gorzelany convirtió dos goles en la victoria de Argentina contra Inglaterra en la Pro League 🏑 ¿A quién se lo dedicó? A su padre, ex combatiente de Malvinas. Hoy se cumplen 43 años del final de la guerra.



Justo en el día que se cumplían 43 años del fin de la guerra en el archipiélago, Agustina Gorzelany dejó una conmovedora declaración tras la victoria en la FIH Pro League.

La selección argentina femenina de hockey sobre césped venció a Inglaterra en la continuidad del certamen internacional que reúne a las mejores selecciones del mundo.

"Se lo dedico a mi viejo, que es excombatiente de Malvinas. Hoy me escribió y me dijo que hace 43 años era uno de los días más difíciles para nosotros: la rendición. Me dijo que fue una de las noches mas duras", dijo Agus visiblemente emocionada en sus declaraciones a ESPN. "La dedicación es para él y para todos lo excombatientes, porque las Malvinas son argentina para siempre", remarcó.

La oriunda de la localidad de Villa Raffo utiliza el número 3 en homenaje al número que llevaba en el casco su padre durante la guerra. "Tengo este número acá y creo que no es casualidad: viejo te amo. Sos un orgullo para mí y para todo el país", cerró Agos.

Este triunfo le permitió a Las Leonas llegar a los 23 puntos en la Pro League y desplazar a Bélgica de la segunda posición. Pese a estar a 11 puntos del líder, que es Países Bajos, el combinado nacional tiene dos partidos menos que las neerlandesas.