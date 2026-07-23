El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, volvió a cuestionar con la gestión de Minella Stadium, la empresa concesionaria del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes. En declaraciones a LU6, el edil afirmó que "la concesión es una vergüenza desde el principio" y reclamó rescindir el contrato para convocar a una nueva licitación.

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Las críticas se producen luego de que trascendiera el corte de suministro eléctrico en el Estadio Mundialista y el Polideportivo Islas Malvinas por una deuda acumulada de 25 millones de pesos de la concesionaria, uno de los últimos episodios que volvió a poner en el centro de la escena la administración de los predios.

"Es increíble que pasen estas cosas. Ante todos estos hechos hay un silencio absoluto de parte del gobierno municipal. Están consintiendo lo que está ocurriendo. El que calla, otorga", sostuvo Taccone en diálogo con LU6, al cuestionar la falta de respuestas del Ejecutivo local.

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El concejal también recordó que meses atrás la empresa había anunciado una inversión de 3 millones de dólares para la puesta en valor de los espacios concesionados y puso en duda esa afirmación.

"Si hubieran invertido 3 millones de dólares, deberían haber guardado unos miles para pagar la luz. ¿Cómo les van a cortar la luz? Es vergonzoso. Yo le pediría al gobierno municipal que no nos tomen el pelo", lanzó.

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Además, Taccone se refirió a la posibilidad de una transferencia de acciones de la firma, integrada mayoritariamente por el grupo brasileño Revee, y consideró que esa alternativa "es un claro reconocimiento" de que los bienes fueron entregados "a una empresa insolvente".

"No solo no hicieron ninguna obra, sino que ahora vemos que tienen cheques rechazados. El gobierno cometió el error de no reconocer sobre la marcha que esto había empezado mal. La concesión es una vergüenza desde el principio", insistió.

El edil también cuestionó que el Ejecutivo no haya seguido el dictamen del contador municipal, quien había advertido que el capital de 40 millones de dólares de Revee debía estar integrado en el patrimonio de Minella Stadium al momento de la adjudicación.

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"No le hicieron caso y empezaron una concesión con una empresa insolvente. Ahora están tratando de emparchar la insolvencia. Y no es la forma", manifestó.

Frente a este escenario, Taccone reiteró su pedido para rescindir el contrato vigente y realizar una nueva licitación, aunque planteó que el proceso debería centrarse exclusivamente en la explotación del Estadio Mundialista.

Propuso priorizar la participación de empresarios marplatenses, al considerar que existen actores locales con trayectoria y capacidad para llevar adelante un proyecto de esas características.

Finalmente, el concejal aseguró que continuará reclamando que el gobierno municipal reconozca que "la licitación del Minella no salió bien" y concluyó: "Esto es serio para la ciudad. Espero respuestas del intendente Neme".