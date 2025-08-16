La figura mediática, Karen Reichardt, irá segunda en la lista de diputados nacionales nacionales por la provincia de Buenos Aires que propone el frente La Libertad Avanza (LLA), liderado por Javier Milei detrás de José Luis Espert.

Quien es Karen Reichardt

Se hizo popular en la década del 90 como actriz y modelo, participando en programas como Brigada Cola, Tachero nocturno y Despertar de pasiones. En 1992, protagonizó una icónica portada en Playboy junto a María Fernanda Callejón.

Luego, fue conductora del exitoso programa deportivo Fanáticas, orientado a mujeres hinchas, que duró siete años al aire. Más recientemente, regresó con un perfil social como conductora del programa Amores Perros en la Televisión Pública, dedicado al bienestar animal y la adopción responsable. También lanzó una marca de ropa para perros.

Reichardt será candidata a diputada nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires. Se especula que podría ocupar el segundo lugar, que por disposición de la justicia electoral debe ser ocupado por una mujer.

El cierre de listas está previsto para este domingo 17 de agosto, por lo que se esperan definiciones en las próximas horas.