Altamira es una pequeña localidad ubicada en el municipio de Mercedes, a 100 kilómetros de la Capital Federal. Uno de los lugares legendarios del pueblo es la ex fábrica de ladrillos Corinema que supo emplear a 100 familias pero cerró en la década del 90.

Foto: Ramiro Gómez - LaNoticia1.com

“De un día para otro presentó quiebra. Los trabajadores dejaron el laburo para ir a sus casas, y cuando volvieron al otro dia para abrir la fábrica, se encontraron con la noticia de que se cerraba. La fábrica no dio aviso o no dio mensajes que venían mal. No se sabe si venían mal o qué pasó”, le contó el “Vasco” Lacoste, vecino de Altamira, a LaNoticia1.com.

Desde aquel momento el predio de la fábrica quedó deshabitado pero su estructura, con sus túneles de ladrillo, su chimenea de 25 metros y los Hornos Hoffman, oriundos de Alemania, se convirtieron en una postal turística atractiva para el visitante.

Hace poco tiempo este predio fue adquirido para ser restaurado con fines turísticos y gastronómicos. Este 25 de noviembre se inaugura un viñedo que le volverá a dar vida a al ex fábrica Corinema.

El evento estará acompañado por un festival de arte, música y gastronomía, arte y dj en vivo. El visitante podrá iniciará el paseo al atardecer, copa de vino en mano, con visitas al viñedo y los túneles de ladrillo.