La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció, en agosto del 2025, el inicio de una nueva etapa profesional con el lanzamiento de “MEV Consulting”, una consultora con la que busca ofrecer al sector privado la experiencia acumulada durante su carrera en la gestión pública.

La exmandataria reconoció las dificultades que enfrentan muchas personas en el mercado laboral a partir de cierta edad. “Encontrar trabajo después de los 50 no es fácil”, había expresado al explicar los motivos que la llevaron a emprender su propio proyecto.

En ese contexto, Vidal decidió apostar por el emprendedurismo y creó su consultora con el objetivo de asesorar empresas y organizaciones.

Además, la dirigente del PRO también se postuló para integrar directorios y boards de compañías, una práctica cada vez más habitual para exfuncionarios y dirigentes con experiencia en administración y estrategia.

La exgobernadora ya dio sus primeros pasos en el mercado. “Estoy empezando con la consultora y ya tenemos los primeros tres clientes”, contó. Vidal describió el momento que atraviesa: “Vamos ahí, remando, para crecer, como cualquier emprendedor en la Argentina”.

