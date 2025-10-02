La reconocida marca marplatense de alfajores “Los T’ Puales”, distinguida en 2023 con la medalla de oro al Mejor alfajor de chocolate negro en el Campeonato Mundial del Alfajor, anunció el cierre de sus locales y la suspensión de ventas por tiempo indeterminado.

Ads

El último sábado bajó sus persianas el local ubicado en Avellaneda entre Olavarría y Güemes, mientras que el de Avenida Libertad y Bordabehere permanecerá abierto “un tiempo más”, según comunicaron en sus redes sociales.

“Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor con todos nuestros clientes por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias”, expresaron en Instagram.

Ads

La decisión también alcanza a la venta minorista y mayorista, tanto presencial como online. A partir de ahora, los productos de la marca solo podrán conseguirse en los comercios que aún conserven stock.

“A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite. Nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”, detallaron en el comunicado.

Ads

La marca “Los T’ Puales” había ganado popularidad tras su consagración en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor en La Rural, un certamen que le dio proyección nacional. Por ahora, el futuro de la fábrica es incierto y sus dueños adelantaron que cualquier novedad será comunicada oficialmente a través de sus canales digitales.