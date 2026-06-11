Por Federico de Marco

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Poco después de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, contemplado en la Ley 27.799, Manuel Adorni presentó este miércoles por la noche ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una Declaración Jurada buscando justificar su composición patrimonial.

La documentación, que se demoró más de un mes en medio de especulaciones y denuncias, incorporó activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos 300.000 dólares originados, presuntamente, en inversiones realizadas con criptomonedas entre 2014 y 2018.

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El propio Adorni dijo en TV este miércoles: “En 2014 invertí 200 mil dólares en Bitcoin y hasta 2018 gané 300 mil dólares”. Lo que llamó la atención de la oposición es por qué demoró meses brindar esta explicación.

No obstante, el funcionario de Javier Milei admitió irregularidades, pero trató de justificar su postura con la denominada falacia ad populum: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, dijo, y añadió: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.

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La falacia ad populum (o argumento por multitudes) es un error lógico o herramienta retórica que consiste en afirmar que algo es verdadero, válido o correcto solo porque la mayoría de las personas lo cree o lo hace. En este sentido, el Jefe de Gabinete confesó una irregularidad, pero trató de fundamentarla en el hecho de que “todos” supuestamente lo hacen.

Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos expedientes están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

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