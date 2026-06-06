A pocas horas del inicio del velatorio popular de Carlos "Indio" Solari, el entorno del músico confirmó que su cuerpo estará presente en la ceremonia que se realizará este domingo en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

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La información fue difundida mediante un comunicado publicado en las redes oficiales vinculadas al artista, donde además se precisó que la despedida comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá "hasta que haga falta", con el objetivo de que todos los fanáticos tengan la posibilidad de darle el último adiós.

"Su cuerpo estará allí", señala el mensaje, que también confirma que el homenaje se desarrollará en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5000, dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico.

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Habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación.

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Un llamado al respeto y la convivencia

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El texto difundido por el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota incluye además un fuerte mensaje dirigido a los miles de seguidores que se esperan en Avellaneda.

"Serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros", expresaron los organizadores, que pidieron evitar cualquier situación de conflicto durante la despedida.

En ese sentido, remarcaron que no será un momento para "caer en provocaciones" sino para homenajear al músico y fortalecer los lazos entre quienes formaron parte de su universo artístico y cultural.

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La convocatoria está dirigida tanto a seguidores históricos de Los Redondos como a quienes acompañaron la etapa solista del cantante junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Miles de fanáticos ya realizan la vigilia

Mientras tanto, cientos de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del predio durante la noche del sábado para participar de la vigilia previa al velatorio.

Las autoridades montaron un amplio operativo de seguridad para ordenar el ingreso de una multitud que llegará desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.

La despedida del Indio Solari se perfila como uno de los homenajes populares más convocantes de los últimos años en la Argentina, en reconocimiento a una figura que marcó la historia del rock nacional y dejó una huella profunda en varias generaciones.

"El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad", expresa el comunicado. Y concluye con una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse entre los seguidores: "Nuestra responsabilidad es continuar esa obra".