La fe y la tradición se unen en dos grandes celebraciones de Mailín en el conurbano bonaerense
Florencio Varela y Malvinas Argentinas festejan una de las expresiones de fe más importantes para la comunidad santiagueña en Argentina.
El próximo fin de semana, el conurbano bonaerense será escenario de dos multitudinarias celebraciones religiosas y culturales en honor al Señor de los Milagros de Mailín, una de las expresiones de fe más importantes para la comunidad santiagueña en Argentina.
Florencio Varela celebra la Fiesta Chica de Mailín 2026
Durante el sábado 16 y domingo 17, desde las 9.00, distintos espacios de Florencio Varela serán sede de la Fiesta Chica de Mailín 2026, una festividad que desde hace más de veinte años reúne a fieles y devotos del Señor de los Milagros de Mailín.
La celebración incluirá actos litúrgicos, procesiones por la plaza de Mailín, comidas típicas santiagueñas, espectáculos musicales y puestos de artesanos.
La historia de esta devoción local comenzó el 14 de septiembre de 1996, cuando llegó a la capilla de Florencio Varela una réplica bendecida del Señor de los Milagros de Mailín proveniente del histórico santuario de Santiago del Estero. Desde entonces, la festividad creció año tras año hasta convertirse en una referencia regional.
La organización está a cargo de la Capilla Nuestro Señor de los Milagros de Mailín con el acompañamiento del Municipio de Florencio Varela.
Villa Mayo festeja los 50 años de la Fiesta de Mailín
En paralelo, la localidad de Villa Mayo, en Malvinas Argentinas, celebrará el 50º aniversario de la Fiesta de Mailín, una edición especial marcada por las bodas de oro de esta tradicional convocatoria religiosa.
Las actividades se desarrollarán en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en San Pedro 465, y comenzarán el sábado 16 desde las 10:00. Esa jornada contará con actividades litúrgicas, la llegada de la Virgen de la Consolación de Sumampa y, desde las 20:00, una gran fiesta folclórica junto a una velada de oración.
El domingo 17 la programación arrancará a las 7:30 con la primera misa. Luego habrá una intensa agenda de celebraciones religiosas y culturales: misa principal, bautismos, apertura de la fiesta folclórica en la plaza y una multitudinaria procesión del Señor Mailín junto a la Virgen de Sumampa y Mama Antula.
La organización está a cargo de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Datos claves
Fiesta Chica de Mailín 2026 – Florencio Varela
Fecha: sábado 16 y domingo 17
Horario: desde las 9:00
Lugar: distintos espacios de Florencio Varela
Entrada: gratuita
Actividades: misas, procesiones, gastronomía típica, música y artesanías
Más información:
Instagram Santuario Mailín Varela
Facebook Santuario de Mailín en Varela
50º Aniversario de la Fiesta de Mailín – Villa Mayo
Fecha: sábado 16 y domingo 17
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, San Pedro 465
Entrada: gratuita
Actividades destacadas: fiesta folclórica, procesiones, bautismos y celebraciones litúrgicas
Más información:
Instagram Municipalidad de Malvinas Argentinas
Facebook El Lugar de la Familia
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