El próximo fin de semana, el conurbano bonaerense será escenario de dos multitudinarias celebraciones religiosas y culturales en honor al Señor de los Milagros de Mailín, una de las expresiones de fe más importantes para la comunidad santiagueña en Argentina.

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Florencio Varela celebra la Fiesta Chica de Mailín 2026

Durante el sábado 16 y domingo 17, desde las 9.00, distintos espacios de Florencio Varela serán sede de la Fiesta Chica de Mailín 2026, una festividad que desde hace más de veinte años reúne a fieles y devotos del Señor de los Milagros de Mailín.

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La celebración incluirá actos litúrgicos, procesiones por la plaza de Mailín, comidas típicas santiagueñas, espectáculos musicales y puestos de artesanos.

La historia de esta devoción local comenzó el 14 de septiembre de 1996, cuando llegó a la capilla de Florencio Varela una réplica bendecida del Señor de los Milagros de Mailín proveniente del histórico santuario de Santiago del Estero. Desde entonces, la festividad creció año tras año hasta convertirse en una referencia regional.

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La organización está a cargo de la Capilla Nuestro Señor de los Milagros de Mailín con el acompañamiento del Municipio de Florencio Varela.

Villa Mayo festeja los 50 años de la Fiesta de Mailín

En paralelo, la localidad de Villa Mayo, en Malvinas Argentinas, celebrará el 50º aniversario de la Fiesta de Mailín, una edición especial marcada por las bodas de oro de esta tradicional convocatoria religiosa.

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Las actividades se desarrollarán en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en San Pedro 465, y comenzarán el sábado 16 desde las 10:00. Esa jornada contará con actividades litúrgicas, la llegada de la Virgen de la Consolación de Sumampa y, desde las 20:00, una gran fiesta folclórica junto a una velada de oración.

El domingo 17 la programación arrancará a las 7:30 con la primera misa. Luego habrá una intensa agenda de celebraciones religiosas y culturales: misa principal, bautismos, apertura de la fiesta folclórica en la plaza y una multitudinaria procesión del Señor Mailín junto a la Virgen de Sumampa y Mama Antula.

La organización está a cargo de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Datos claves

Fiesta Chica de Mailín 2026 – Florencio Varela

Fecha: sábado 16 y domingo 17

Horario: desde las 9:00

Lugar: distintos espacios de Florencio Varela

Entrada: gratuita

Actividades: misas, procesiones, gastronomía típica, música y artesanías

Más información:

Instagram Santuario Mailín Varela

Facebook Santuario de Mailín en Varela

50º Aniversario de la Fiesta de Mailín – Villa Mayo

Fecha: sábado 16 y domingo 17

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, San Pedro 465

Entrada: gratuita

Actividades destacadas: fiesta folclórica, procesiones, bautismos y celebraciones litúrgicas

Más información:

Instagram Municipalidad de Malvinas Argentinas

Facebook El Lugar de la Familia