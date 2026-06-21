Las figuritas del Mundial 2026 volvieron a convertirse en un objeto de deseo para grandes y chicos, pero también en el centro de un negocio cada vez más grande que combina reventa online, importaciones paralelas, versiones apócrifas y hasta investigaciones judiciales por presunto contrabando.

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La dimensión que alcanzó el fenómeno quedó expuesta días atrás con un operativo de la Policía Federal Argentina en el barrio porteño de Barracas. Según publicó Nueva Ciudad, efectivos del Departamento Delitos Fiscales secuestraron 2.200 álbumes oficiales Panini de la Copa del Mundo 2026 que habían sido ingresados desde Brasil sin documentación respaldatoria.

Los operativos de Gendarmería y PFA. FOTO: Nueva Ciudad.

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La mercadería fue valuada en aproximadamente 100 millones de pesos y la investigación derivó además en un allanamiento realizado en un depósito de Lanús, donde fueron halladas prendas de vestir, dispositivos electrónicos y electrodomésticos valuados en otros 98 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por ese medio.

Sin embargo, el operativo reveló apenas una parte de un fenómeno mucho más amplio.

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El álbum que puede costar más de un millón de pesos

Una investigación publicada este domingo por Infobae mostró cómo la búsqueda de figuritas ya desbordó los canales tradicionales de comercialización y se expandió hacia grupos de Facebook, perfiles de Instagram, plataformas digitales de compraventa, ferias informales y centros de intercambio que se multiplican cada fin de semana.

Según consignó ese medio, completar el álbum oficial puede demandar una inversión superior a un millón y medio de pesos, de acuerdo con distintos cálculos realizados alrededor de la colección lanzada por Panini y distribuida en Argentina por New Rita SA.

La demanda se refleja en escenas que se repiten en distintos puntos del país. Padres y chicos recorren comercios en busca de sobres, mientras cientos de coleccionistas participan de encuentros de canje en espacios públicos como Parque Rivadavia y Parque Centenario.

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En diálogo con Infobae, una madre relató que había recorrido siete kioscos sin conseguir figuritas, mientras que un kiosquero de Villa Ortúzar aseguró que suele vender una caja completa de mil sobres en apenas un día y que debe limitar las compras a diez paquetes por cliente.

Messi, la figurita más buscada

Como ocurrió en otros mundiales, algunas figuritas adquirieron un valor especial dentro del mercado de reventa.

Según el relevamiento realizado por Infobae, el precio de referencia de un sobre ronda los $2.200, aunque en algunas plataformas puede encontrarse por hasta $5.600.

La mayor atención está puesta en la figurita de Lionel Messi.

De acuerdo con publicaciones relevadas por ese medio, el sticker del capitán argentino se ofrece por más de $50.000, una cifra que incluso supera el valor de un álbum oficial.

La propia investigación advierte que determinar la autenticidad de algunas de esas figuritas ofrecidas por internet no siempre resulta sencillo para los compradores.

Álbumes brasileños, versiones chilenas y el fenómeno de los "álbumes blue"

La búsqueda de alternativas más económicas también impulsó la circulación de versiones importadas desde países vecinos.

Según informó Infobae, actualmente pueden encontrarse álbumes provenientes de Brasil y Chile a valores considerablemente inferiores a los de la edición oficial comercializada en Argentina.

El álbum chileno, por ejemplo, se ofrece en plataformas digitales entre 15.000 y 20.000 pesos, aproximadamente la mitad del valor del producto oficial argentino.

La investigación también menciona la existencia de causas judiciales vinculadas a estos productos por presuntas infracciones a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

Uno de esos antecedentes ocurrió el 19 de mayo en Mendoza. Según publicó Infobae, efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional detectaron un cargamento de álbumes y figuritas procedentes de Chile valuado en casi 18 millones de pesos, luego de que el conductor de un vehículo intentara evadir un control en la zona de Punta de Vacas.

La camioneta volcada en Punta de Vacas, Mendoza. FOTO: Infobae

Las figuritas truchas también tienen su propio mercado

El fenómeno no termina en las importaciones paralelas. La investigación de Infobae señala que diseñadores gráficos e imprentas comercializan planchas de figuritas impresas de manera casera para padres que buscan completar rápidamente el álbum de sus hijos.

A eso se suma el denominado "álbum Barba Negra", una versión no oficial que se comercializa junto con paquetes de figuritas y que incluso cuenta con grupos propios de intercambio en redes sociales.

Según el relevamiento realizado por ese medio, el pack completo con álbum y figuritas se ofrece por alrededor de 300.000 pesos, mientras que los paquetes de sobres pueden encontrarse entre 20.000 y 35.000 pesos.

Un negocio que ya llamó la atención de la Justicia

La expansión de estos circuitos alternativos también quedó reflejada en distintas investigaciones judiciales.

Infobae recordó que durante el Mundial de Qatar 2022 la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) recibió unas 30 denuncias por presuntas estafas vinculadas a la compra de figuritas a través de plataformas digitales y grupos de mensajería en apenas un fin de semana.

Mientras tanto, las causas vinculadas a cargamentos provenientes de Brasil y Chile continúan en trámite para determinar el origen de los productos secuestrados y establecer si se trata de mercadería original ingresada sin documentación o de posibles falsificaciones.

Entre álbumes valuados en millones de pesos, sobres que cambian de precio según el comercio, figuritas de Messi ofrecidas por más de $50.000 y versiones alternativas que circulan por fuera de los canales oficiales, el Mundial 2026 volvió a demostrar que el negocio detrás de las figuritas puede ser casi tan apasionante como el fútbol mismo.