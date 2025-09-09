Perú Vive 2025 se desarrollará este fin de semana con una fusión de cultura, arte y tradición andina. Desde el mediodía del sábado 13 y el domingo 14, la Plaza Moreno se convertirá en un escenario multicultural donde más de 200 artistas en escena desplegarán su talento en shows musicales, desfiles y danzas típicas.

Ads

Un punto a resaltar es la gastronomía peruana, una de las más valoradas en el mundo. En ese sentido, habrá masterclass de cocina a cargo de chefs internacionales, stands repletos de gastronomía peruana, y un mercado de artesanías y productos peruanos auténticos.

Organizado conjuntamente por el Consulado General del Perú en La Plata, la Municipalidad de La Plata y las Asociaciones Peruanas de La Plata y Berisso, Perú Vive 2025 es una celebración abierta a todo público, con entrada libre y gratuita.

Ads

Datos claves

Lugar: Plaza Moreno, La Plata

Ads

Fechas: Sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Horario de inicio: Desde las 12:00

Entrada: Gratuita

Ads

Atractivos principales: Más de 200 artistas, desfiles de moda peruana, danzas típicas de las tres regiones, shows musicales, clases de cocina, gastronomía, artesanías

Organizadores: Consulado General del Perú en La Plata, Municipalidad de La Plata, Asociaciones Peruanas de La Plata y Berisso

Más información: www.instagram.com/consuladodelperulp/ - www.facebook.com/ConsuladoPeruEnLaPlata?locale=es_LA