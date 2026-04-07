La ciudad de La Plata se prepara para un fin de semana donde las tradiciones de Italia serán protagonistas. Se trata de la 7º edición del Festival de la Gastronomía Italiana, una propuesta que invita a viajar sin salir del país a través de la cocina y la cultura.

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El evento tendrá lugar el sábado 11 y domingo 12 desde el mediodía en el Parque Alberti, que se transformará en un gran paseo gastronómico al aire libre. Con más de 80 stands, el festival ofrecerá un recorrido por los clásicos de la cocina italiana como pastas caseras, pizzas artesanales, postres tradicionales y una amplia variedad de productos típicos que reflejan la riqueza culinaria de distintas regiones.

Más allá de la gastronomía, el festival propone una experiencia cultural completa. Habrá música en vivo, actividades para toda la familia y propuestas que conectan con las raíces italianas tan presentes en la identidad argentina.

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Organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina junto a diversas entidades y con el acompañamiento de la Unión Europea, la Región Puglia y el municipio local, el festival se consolida como una de las citas más atractivas del calendario cultural platense.

Ideal para disfrutar en familia o con amigos, con entrada libre y gratuita.

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📌 Datos clave

📍 Lugar: Parque Alberti

📅 Fecha: sábado 11 y domingo 12

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🕛 Horario: desde las 12:00

🎟️ Entrada: gratuita

🍝 Propuesta: más de 80 stands con pastas, pizzas, postres y productos típicos italianos

🎶 Actividades: música en vivo, propuestas culturales y familiares

👨‍👩‍👧‍👦 Ideal para toda la familia

📲 Más información: redes sociales del festival (Instagram y Facebook)