Una noche que debía ser de celebración terminó en violencia en la ciudad de Miramar. Una pelea entre asistentes a la tradicional Fiesta de los Maleteros dejó al menos ocho personas lesionadas y derivó en incidentes que continuaron dentro del Hospital Municipal Marino Cassano, donde debieron reforzar la seguridad.

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El hecho ocurrió durante la primera jornada del evento, realizada el viernes feriado en el predio de la agrupación Los Gauchos del Sur, ubicado sobre la avenida 40. Según informó El Diario de Miramar, el conflicto se desató avanzada la noche, luego de las actividades principales como el desfile, la jineteada y los espectáculos musicales.

De acuerdo a la información disponible, algunos de los involucrados habrían utilizado armas blancas durante la pelea. El saldo preliminar indica al menos ocho personas heridas, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades municipales ni de la Policía local.

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Los disturbios no se limitaron al predio del evento. Los enfrentamientos continuaron en el Hospital Municipal Marino Cassano, donde fueron trasladados varios de los heridos. Se registraron daños materiales, como la rotura de vidrios, y se produjeron nuevas aprehensiones, lo que obligó a desplegar grupos especiales de la Policía para reforzar la custodia en el lugar.

La Fiesta de los Maleteros, que celebraba su sexta edición, es un evento tradicionalista organizado por una familia pero con acceso gratuito para el público. La propuesta incluía actividades como elección de la reina, asado al asador, montas, pruebas de riendas, shows musicales y un desfile gaucho que había convocado a una gran cantidad de vecinos.

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Sin embargo, tras los hechos de violencia, la comisión organizadora decidió suspender el resto de las actividades previstas para el sábado. A través de un comunicado difundido en redes sociales, expresaron su pesar por lo ocurrido y pidieron disculpas al público.

“Siempre fue hacer una fiesta para todos los trabajadores y para que conozcan el trabajo de los maleteros. La hacemos gratis para que todos puedan pasar un día en familia”, señalaron. También remarcaron el esfuerzo anual que implica la organización del evento y agradecieron el trabajo del personal de seguridad, la Policía y el hospital.

Finalmente, desde la organización manifestaron su deseo de pronta recuperación para los heridos y se pusieron a disposición de las familias afectadas. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se conozca un parte oficial con mayores precisiones sobre lo sucedido.