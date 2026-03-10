El pueblo turístico de Juan Eulogio Barra, en el distrito de Adolfo Gonzales Chaves, volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y las tradiciones rurales con la 16° edición de la Fiesta del Asado Pampeano, un evento que combinará música en vivo, baile y el tradicional concurso de asadores.

La celebración se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 en el predio municipal y formará parte de los festejos por el 117° aniversario de la localidad, una pequeña comunidad bonaerense que integra el programa Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires.

Las actividades comenzarán el sábado por la noche con un baile familiar, mientras que el domingo la jornada estará dedicada al asado. Desde temprano se desarrollará el concurso de asadores, que reunirá a participantes de la región en torno al fuego y la parrilla.

Además, durante el día habrá espectáculos musicales con la presentación del grupo Amaneceres, junto a los artistas Francisco “Pancho” Santaren y Emiliano “Pampita” Pellegrino. El cierre del evento estará a cargo de Nico Mattioli.

La fiesta es organizada por la Comisión de Festejos Asado Pampeano y la Municipalidad de Gonzales Chaves, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Datos claves de la Fiesta del Asado Pampeano

📍 Lugar: Predio municipal de Juan Eulogio Barra

🎉 Evento: 16° Fiesta del Asado Pampeano

📅 Fechas:

Sábado 14: desde las 21:00 (baile familiar)

Domingo 15: desde las 8:00 (concurso de asadores y espectáculos)

🥩 Concurso de asadores:

Cupo para 20 participantes

Valor de inscripción: $80.000

La organización provee carne y leña

Inicio del concurso: 8:00

Entrega del asado: 12:00

🏆 Premios:

1° lugar: $400.000

2° lugar: $200.000

3° lugar: $100.000

🎶 Shows musicales:

Amaneceres

Francisco “Pancho” Santaren

Emiliano “Pampita” Pellegrino

Cierre con Nico Mattioli

🎟 Entrada: Bono contribución $3.000

🔗 Más información:

Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelasadopampeano/

Facebook: https://www.facebook.com/FiestaDelAsadoPampeanoJEB