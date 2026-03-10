La Fiesta del Asado Pampeano en Gonzales Chaves: Concurso con premios de 400 mil pesos y cierre de Nico Mattioli
El evento parrillero se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo. Habrá baile, shows musicales y los mejores asadores.
El pueblo turístico de Juan Eulogio Barra, en el distrito de Adolfo Gonzales Chaves, volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y las tradiciones rurales con la 16° edición de la Fiesta del Asado Pampeano, un evento que combinará música en vivo, baile y el tradicional concurso de asadores.
La celebración se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 en el predio municipal y formará parte de los festejos por el 117° aniversario de la localidad, una pequeña comunidad bonaerense que integra el programa Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires.
Las actividades comenzarán el sábado por la noche con un baile familiar, mientras que el domingo la jornada estará dedicada al asado. Desde temprano se desarrollará el concurso de asadores, que reunirá a participantes de la región en torno al fuego y la parrilla.
Además, durante el día habrá espectáculos musicales con la presentación del grupo Amaneceres, junto a los artistas Francisco “Pancho” Santaren y Emiliano “Pampita” Pellegrino. El cierre del evento estará a cargo de Nico Mattioli.
La fiesta es organizada por la Comisión de Festejos Asado Pampeano y la Municipalidad de Gonzales Chaves, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.
Datos claves de la Fiesta del Asado Pampeano
📍 Lugar: Predio municipal de Juan Eulogio Barra
🎉 Evento: 16° Fiesta del Asado Pampeano
📅 Fechas:
Sábado 14: desde las 21:00 (baile familiar)
Domingo 15: desde las 8:00 (concurso de asadores y espectáculos)
🥩 Concurso de asadores:
Cupo para 20 participantes
Valor de inscripción: $80.000
La organización provee carne y leña
Inicio del concurso: 8:00
Entrega del asado: 12:00
🏆 Premios:
1° lugar: $400.000
2° lugar: $200.000
3° lugar: $100.000
🎶 Shows musicales:
Amaneceres
Francisco “Pancho” Santaren
Emiliano “Pampita” Pellegrino
Cierre con Nico Mattioli
🎟 Entrada: Bono contribución $3.000
🔗 Más información:
Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelasadopampeano/
Facebook: https://www.facebook.com/FiestaDelAsadoPampeanoJEB
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión