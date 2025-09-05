El 26° Concurso de Pesca de la Fiesta Nacional de la Brótola se llevará a cabo el domingo 5 de octubre, de 10.00 a 14.00 sobre la costa geselina. Organizado por el Club de Pesca, Caza y Náutica de Villa Gesell, este certamen se ha consolidado como una de las celebraciones turísticas más esperadas del año, declarada de interés turístico municipal, provincial y nacional.

La competencia repartirá más de 30 millones de pesos en premios, cifra que subraya su magnitud e importancia para la comunidad pesquera y turística. Se espera la presencia de más de mil participantes, entre pescadores amateurs y expertos de toda Argentina.

La zona de pesca abarcará dos sectores emblemáticos de la ciudad: desde el Paseo 105 hasta el Paseo 127 y desde el Paseo 130 hasta el Paseo 140. La mecánica es simple: quien logre capturar la brótola de mayor peso se llevará el premio mayor.

Premios principales

1° premio: $ 12.000.000

2° premio: $ 8.000.000

3° premio: $ 4.000.000

4° premio: $ 2.000.000

5° premio: $ 1.500.000

Cómo participar

Para sumarse a esta fiesta deportiva y cultural, los interesados pueden inscribirse y solicitar más información por WhatsApp al (2255) 629258 o vía e-mail a [email protected].

Datos Claves

Fecha y horario: Domingo 5 de octubre de 2025, de 10:00 a 14:00

Organizador: Club de Pesca, Caza y Náutica de Villa Gesell

Lugar del concurso: Costa de Villa Gesell, entre el Paseo 105 y el 127, y entre el Paseo 130 y el 140

Premios: Más de 30 millones de pesos en total