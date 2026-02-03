El Pueblo Turístico Villa Cacique–Barker, en el partido de Benito Juárez, se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del calendario regional, la 23ª Fiesta Provincial de la Frambuesa, que se desarrollará del viernes 6 al domingo 8 de febrero, desde el mediodía, en el Complejo Polideportivo Loma Negra.

Durante tres jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta que combina producción local, gastronomía, música en vivo y actividades para toda la familia. El predio contará con puestos gastronómicos, productores de frambuesa, paseo de artesanos, espectáculos infantiles y visitas guiadas a las plantaciones, una experiencia ideal para conocer de cerca uno de los principales sellos productivos de la localidad.

La grilla artística será uno de los grandes atractivos de la fiesta. El sábado 7 subirán al escenario Alma Blues, MNA, Milena Salamanca, Guasones y Rocío Quiroz, mientras que el domingo 8 será el turno de Los Clark, Calimba, Rey Garufa, Roxana Carabajal y La Delio Valdez, cerrando la celebración a puro ritmo y baile. Además, el viernes 6 habrá propuestas en el escenario alternativo.

Uno de los momentos destacados será la inauguración oficial de la Fiesta de la Frambuesa, prevista para el sábado 7 a las 17.00 en la Plantación de Frambuesas “Estación Barker”. Se realizará el acto inaugural con los espectáculos de Diego Al Sur, Yera Campos y el Taller de Danzas Argentinas. Luego, las actividades se trasladarán al Predio de la Frambuesa, donde se inaugurará el Monumento a la Frambuesa, ubicado en el ingreso al predio.

La entrada general tiene un valor de $10.000 e incluye los tres días de actividades. La fiesta es organizada por la Municipalidad de Benito Juárez, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, y forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia.

